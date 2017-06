El Gobierno comunica a Cantabria que no puede captar agua del Ebro este verano

El Gobierno de España (PP) ha dicho 'no' a la solicitud del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) para captar 7 hectómetros cúbicos de agua del pantano del Ebro durante el verano y le propone como alternativa hacerlo del embalse de Alsa (San Miguel de Aguayo), un planteamiento que el bipartito no acepta por no tener, a su juicio, "ni pies ni cabeza", y pide al Estado que "recapacite".