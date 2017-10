El Gobierno de Cifuentes argumenta que oculta las actas del Canal para evitar "un juicio paralelo"

Se apoya en un informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid que sostiene que no deben ser entregadas porque están bajo secreto de sumario.El documento afirma que esa medida judicial garantiza que no se produzca "un juicio paralelo de una persona que luego podría resultara absuelta".Expertos en derecho penal consultados rechazan la argumentación del gobierno regional. Señalan que "la naturaleza del documento no se desvirtúa" porque se incorpore a una investigación.Si su acceso esta abierto a los diputados de la Asamblea,tiene que seguir así