El Gobierno de Ayuso se prepara para un 2025 de colisión continua con Moncloa por los actos por la muerte de Franco: "Estamos seguros de que muchos serán en Madrid"

En Sol vaticinaban que los roces con el Ejecutivo central no iban a disminuir en 2025. Lo que no se esperaban era que la confrontación llegaría multiplicada por cien actos. La negativa de Isabel Díaz Ayuso a participar en los eventos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco profundizan en la grave crisis institucional que atraviesan Madrid y Moncloa, ya que mientras en la región ven «guerracivilista» el anuncio, el no de Ayuso es para el Gobierno la enésima prueba de que va «en contra de la democracia».