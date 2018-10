El Gobierno asume que no podrá impedir que Franco sea enterrado en La Almudena

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo "no puede hacer nada más que respetar" si la familia Franco decide enterrar los restos del dictador en la cripta de la catedral de la Almudena. "No depende de nosotros. No podemos decidir a dónde van los restos. Estamos hablando de unos restos humanos, aunque sean de un dictador". "¿Voy a decirle a la Iglesia que puede o no puede hacer? La Iglesia sabe lo que quiere y lo que no, lo que puede y lo que no, lo que debe y lo que no",dice la ministra de Igualdad.