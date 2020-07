El Gobierno aplaude que Felipe VI tome medidas para "incrementar la ejemplaridad de la jefatura del Estado"

"Preocupante". El Gobierno no oculta que las informaciones sobre los millones que manejó Juan Carlos I durante su mandato en paraísos fiscales como Suiza y Bahamas y procedente de regímenes como el de Arabia Saudí no puede quedar sin respuesta. Por un lado está la vía judicial, pero por otro en Moncloa admiten que la Casa Real debe buscar salidas para no manchar a Felipe VI. Aunque el público el Ejecutivo evita las salidas de tono.