El Gobierno afronta el 'segundo asalto' en la batalla interna por subir el salario mínimo en 2021

Seis meses después, España ya ha recuperado el nivel de empleo previo a la irrupción del virus. Las cifras de afiliación de mayo de 2021 superaron las de febrero de 2020, antes de que la COVID alterara la normalidad del mercado laboral y de nuestras vidas. No es que no quede empleo por recuperar, ya que los datos de trabajadores están por debajo de los del último mayo 'prepandemia', de 2019, y todavía hay muchas más personas en paro, pero retomar el nivel de afiliación previo al 'shock' provocado por el coronavirus no es baladí.