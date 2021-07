El Gobierno advierte de que Plus Ultra no devolverá 19 millones al Estado si se aborta su rescate

El polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra de cerca de 54 millones de euros ha quedado en suspenso por decisión judicial y el Gobierno advierte de que este freno puede hundir a la empresa y provocar la pérdida de los primeros 19 millones de dinero público ya inyectados. La titular del Juzgado de Instrucción número 15, Esperanza Collazos, ordena en un auto no abonar por ahora los 34 millones pendientes por no hallar aún justificación.