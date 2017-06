‘Glow’ ha estado asociada durante bastante tiempo a ‘Orange is the New Black’, algo en lo que no pocos han incidido a la hora de valorarla. Por mi parte lo veo como un gran error, ya que Jenji Kohan solo participa como productora y apenas una de las dos creadoras trabajó como guionista en esa serie. Dicho de otra manera, es una conexión débil y que se queda en prácticamente nada durante su deliciosa primera temporada.