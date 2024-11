Los glaciares de todo el mundo se están reduciendo a un ritmo alarmante

Investigadores de la ETH de Zúrich y de la Vrije Universiteit Brussel han ofrecido las proyecciones más completas hasta la fecha sobre el deshielo glaciar, revelando que estos se están reduciendo a un ritmo alarmante. Los resultados se han publicado en la revista The Cryosphere y no incluyen datos de los glaciares de Groenlandia y la Antártida. Eso, sin embargo, no les resta contundencia: "En el escenario más optimista, de bajas emisiones, se espera que los glaciares pierdan entre el 25% y el 29% de su masa para el año 2100"