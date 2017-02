Gitlab.com fundido por borrar un directorio incorrecto, los backups fallan [ENG]

Gitlab.com, una empresa de gestión de código fuente, ha perdido datos de producción. Un administrador cansado ejecutó un rm -rf sobre un directorio incorrecto que contenía 300 GB. Cuando se dio cuenta sólo quedaban 4.5 GB de datos. Los sistemas de backups que tienen no estaban probados y no han servido para nada. Se están recuperando los datos de un snapshot con algunas horas de antigüedad que además no es completo. La pérdida afecta a la base de datos (incidencias y merge requests) pero no a los repositorios.