La girola de la Catedral de Toledo

Ir por por la vida sin saber que la Catedral de Toledo resuelve la doble girola es una temeridad pero si es tu caso no pasa nada porque ya viene este artículo a ayudarte.

Llamadme loco, pero en mi opinión deberían de hacer controles de carretera para comprobar si la gente sabe lo que es una girola . No deberían de dar el carnet de conducir, el DNI ni la nacionalidad ni te deberían dejar entrar en casa si no sabes explicar o dibujar lo que es una girola.

Es decir, esto:

Una girola es como la nave de una iglesia pero con curva. Es una nave curva que da la vuelta por detrás del altar, por eso se también se llama deambulatorio o deambulacro (vaya palabro 🤮). Aunque todos sabemos que el término girola es mucho mejor, más loco y divertido.

En la foto vemos la girola de la iglesia de Bois-Sainte-Marie, en Francia (entre las columnas se distingue el altar).

Digámoslo, la girola era una cosa realmente práctica. Dicen que permitía a los peregrinos pasear por la iglesia sin molestar mientras se celebraba la misa aunque ahora se piensa que eran más bien espacios dedicados a aquellos que trabajaban en ella, es decir, espacios privados.

Digámoslo también, el gótico tenía un problema serio con las girolas.

Las girolas eran fastidiosas de hacer, nadie sabía muy bien cómo resolverlas. Eso es porque hacer girar una nave no es fácil, sus tramos no se dejan, se "resisten" al giro. De verdad, es que no quieren, se rebelan.

Por eso para cubrir una girola se tiraba de TRAPECIOS. Ya sabes, por fuera hay más metros que cubrir que por dentro, hay que correr más ;-) como en el atletismo.

Pero ¡ay! amigo, el gótico tenía un problema muy serio con los trapecios.

Cuando en un trapecio se cruzan los nervios de la típica bóveda del gótico, la bóveda de crucería, no lo hacen en el "centro". Con lo que... o el trapecio es pequeño o los paños entre los nervios, las plementerías, no serán tan estables, o al menos tan perfectas.

Para poder cruzarlos en el centro en ocasiones aplicaban algunas "guarrerías", como

romper las trayectorias de los nervios (1)

curvarlos a lo bestia (2).

Los que realmente se querían curar en salud hacían los cruces en el centro del trapecio, aunque los nervios no llegaran al encuentro con el pilar. Porque siempre podían aplicar la teoría del punto gordo para que el pilar se acabara encontrando con todo nervio habido y por haber.

La teoría del punto gordo es la que aplicabas en dibujo lineal en el colegio, cuando no te quedaban bien los encuentros entre las líneas, pues bien, en el gótico también hay mucho punto gordo, os invito a observarlo en vuestra próxima visita.

Ha llegado el momento de avisaros de que estas figuras están hechas con paint y que yo me dedico al marketing, si queréis seguir es a vuestra cuenta y riesgo.

Luego no me vengáis que si la junta de la trócola.

Ahora veamos un ejemplo real de lo ya comentado: Catedral de Chartres, un lío que te cagas, se dan los dos casos.

Primera girola (1): todas las trayectorias de los nervios están rotas.

Segunda girola (2): nervios bien cruzados pero no llegan nunca a las esquinas, así que... ¡tiraron de pilar gordo! (¿No es maravilloso?)

La verdad es que sorprende darse cuenta de que muchas de las grandes catedrales clásicas optaron por hacer la girola como podían, es como si no hubiera plan, construyeron y construyeron hasta que lo consiguen, pero no resolvieron el problema. Era como una solución "adhoc" para cada tramo y cada bóveda de la girola.

Sin embargo, en algunos sitios, pocos, hay alguien que resuelve la situación con elegancia. Un maestro que aporta una solución que se puede repetir, es decir... un maestro al que le das otra girola y te la clava.

Digámoslo ya, en la Catedral de Notre Dame de París hacen una triangulación de puta madre. Ese crack de la triangulación de Nôtre Dame tiene pase a la Historia del Arte por la puerta grande.

Pero no es el único.

Ahora vamos a la Catedral de Bourges

Los triángulos (en rojo) en la segunda girola restan superficie a los trapecios para que sean más pequeños lo que le permite cruzar bien los nervios que aunque con curvaturas raras llegan al centro desde los pilares.

No se ha entendido ¿verdad?

Lo vemos en la imagen, ahora relee la frase anterior.

Vamos con la Catedral de Le Mans, aquí hay un trabajo fino.

¡Qué barbaridad! ha suprimido los trapecios en la segunda girola. El crack de Le Mans ha insertado pequeños triángulos en la segunda girola de tal manera que cada triángulo le resta solo lo justito al trapecio para crear un rectángulo y donde haya un rectángulo el gótico sonríe.

Vale, y de la Catedral Toledo ¿qué?

Pues en Toledo un seguidor de Le Mans ha calzado 12 bóvedas triangulares y se ha quitado los trapecios de la segunda y TAMBIÉN de la primera girola.

Ha convertido TODAS las bóvedas a rectángulos.

Que no solo lo digo yo, lo dicen todos los manuales de arte español y lo dicen los expertos franceses que saben de gótico un rato y ahora tú también lo sabes. En la Catedral de Toledo se resuelve el problema de la girola. Lo hace a base de series de triángulos y rectángulos.

A los pies del maestro Martin, primer constructor de Toledo y probablemente "pensador" de esta solución. Debió de pasar muchas noches sin dormir, se obsesionaría con ella, seguramente la dibujó en el suelo a tamaño natural hasta que la visualizó.

Otro día hablaremos del transparente que hay en todo el medio de la girola de la Catedral de Toledo. El transparente está abierto en uno de los tramos rectangulares, entre dos triángulos y es "sencillamente" espectacular, pero esa es otra historia.

Espero que os haya gustado. Este artículo fue originalmente publicado como un hilo de Twitter. Lo habréis notado en el formato de párrafos cortos con abundantes imágenes. Al ver que muchos hilos de Twitter han salido por Menéame convertidos automáticamente a formato post con Thread Reader o aplicaciones similares se me ha ocurrido que podía probar algunos de mis hilos pero editándolos y adaptándolos con cariño.

Os dejo el hilo original, si os gusta adaptaré más (por suerte no faltan), si no podéis seguirme en itineratur, mi perfil de Twitter.