Gina Haspel promete que CIA no retomará programas de tortura

Gina Haspel, nominada por el presidente Donald Trump para dirigir la CIA, aseguró ante miembros del Senado de Estados Unidos que la agencia de inteligencia no retomará los programas de tortura de detenidos bajo su liderazgo. Cuestionada sobre si retomaría el programa y permitiría torturas en caso de que se lo pidiese el presidente Trump, Haspel adelantó que se negaría. "No permitiría que la CIA llevara a cabo actividades que considero inmorales, incluso si técnicamente son legales. No lo permitiría, absolutamente", matizó.