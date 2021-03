Gijón no interesa al Estado

El debate sobre la ubicación es una cortina de humo para ocultar el problema de fondo: la estación gijonesa no es una prioridad para Fomento. Ni antes ni ahora se hace nada en el Plan de Vías de Gijón, con una estación provisional de trenes desde hace 15 años. Y no por la ubicación de la estación, eso es una cortina de humo, sino porque el Estado, que debe asumir la mayor parte de la inversión (estamos hablando de 400 millones de euros) no quiere, no es una prioridad, no está en su agenda política.