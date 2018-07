El 'gigoló' acusado de estafar a 25 mujeres, absuelto porque sus engaños eran "difícilmente creíbles"

Una jueza de Barcelona ha absuelto a Albert C.O., denunciado por estafa por 25 mujeres, tras un juicio por embaucar en 2016 a una de ellas para que le diera 2.280 euros, al estimar que sus mentiras y engaños eran "difícilmente creíbles" y que la denunciante no fue "diligente" protegiendo su patrimonio. En su sentencia, el juzgado de lo penal número 1 de Barcelona absuelve a Albert C. -quien acumula hasta 25 denuncias de mujeres por quedarse su dinero bajo engaño- de un delito continuado de estafa para el que pedían dos años y medio de cárcel.