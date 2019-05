George R.R. Martin revela que hay tres 'spin-off' de 'Juego de tronos' en marcha

"Hemos tenido sobre la mesa cinco ficciones diferentes sucesoras de Juego de tronos (no me gusta el término spin-off) en HBO, y tres de ellos avanzan en la buena dirección", ha revelado. Además, ha dicho que uno de estos spin-off —"al que no debo llamar 'La larga noche", ha matizado— "comenzará a grabarse a finales de este año, mientras que los otros dos están en la fase de guion, pero están avanzando". "¿De qué tratan? No lo puedo decir. Pero tal vez alguno de vosotros debería coger una copia de Sangre y fuego y proponer sus propias teorías",