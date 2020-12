George Lucas explica por qué vendió Star Wars a Disney y admite que esperaba tener "algo más que decir"

Podría no haber vendido Lucasfilm y conseguir a alguien que dirigiera las películas, pero eso no es retirarse. En 'El Imperio Contraataca' y 'El Retorno del Jedi' traté de mantenerme al margen, pero no pude. Estuve allí todos los días. Aunque eran amigos míos y hacían un gran trabajo, no era lo mismo que hacerlo yo. Fue como si me lo hubieran quitado. Sabía que probablemente no volvería a funcionar, que estaría frustrado.