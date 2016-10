Geometría esférica: La liberación de la curva

15 meneos 134 clics

usuarios: 12 anónimos: 3 negativos: 0 compartir:

cultura karma: 118

No es difícil dibujar un triángulo consus ángulos rectos... si lo hacemos sobre una esfera. La geometría esférica surge de la eliminación del quinto postulado de Euclides y desafía nuestros prejuicios: no existen paralelas, las rectas no son infinitas y se cortan dos veces, incluso existen. Contemplamos un teorema fundamental de la trigonometría esférica, cuya sencilla demostración traslada mucho espíritu matemático y sirve para estimular la pregunta vital en ciencia de "¿Qué pasaría si...?"