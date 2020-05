¿Por qué la gente quiere trabajar en la vendimia francesa pero no quiere ir a la fresa de Huelva?

Nos echamos, se echan, la manos a la cabeza mucha gente cuando ven alguna noticia de que no hay manos suficientes para coger ciertos productos en el campo. “¿Dónde está la gente que está en el paro para ir a coger fresas?” Yo también me lo he preguntado. Sobre todo porque conozco bien el campo, los de olivos, los de Benamejí, y su trabajo. Nunca falta gente. Sin embargo, en la fresa de Huelva, frutos rojos, la cosa cambia.