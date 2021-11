Genova no quiere que Ayuso presida el PP de Madrid

La pregunta inmediata es «cómo» se puede impedir no ya sólo que ella presente su candidatura, si no que consiga la victoria en ese cónclave. Y el poder orgánico apunta que «está inhabilitada para ese puesto». «No puede ser presidenta del partido quien no respeta la autoridad, ni los procedimientos internos, quien está enfrentada con el partido de Madrid, con la presidenta de Nuevas Generaciones y con el secretario general».