Genocidio por control remoto: los robots explosivos de Israel devastan Gaza (EN)
Las fuerzas israelíes despliegan robots explosivos a un "ritmo sin precedentes", destruyendo hogares y desplazando familias.
5 comentarios
#2
tierramar
Y el gobierno esperando al martes para romper las relaciones comerciales!! Cuando cada minuto es cuestión de vida y muerte para los palestinos
2
K
58
#4
ElenaCoures1
#2
Porque Rusia y China ya debieron romper las relaciones comerciales hace meses ¿A que sí?
Pero no vi el efecto
A lo mejor es que no pasó todavía
Pero si lo hace España entonces sí, el efecto será inmediato
0
K
7
#5
Jointhouse_Blues
*
Esto me recuerda a la luftwaffe nazi ensayando con la población española durante la guerra civil.
Gaza está siendo un laboratorio de ensayo de las nuevas tecnologías de muerte que veremos en conflictos venideros. Estaría bien conocer el nombre de las empresas que están detrás.
1
K
24
#3
AlexGuevara
Terrorismo (de estado) de manual
1
K
19
#1
DrEvil
La guerra hoy en día tiene mucho de control remoto. Pues no hay vídeos ni nada de drones FPV ucranianos dejando el pedido de Amazon en la torreta de un tanque ruso...
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Gaza está siendo un laboratorio de ensayo de las nuevas tecnologías de muerte que veremos en conflictos venideros. Estaría bien conocer el nombre de las empresas que están detrás.