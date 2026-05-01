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El genocida nazi de Carcaixent solo pierde el escudo

El genocida nazi de Carcaixent solo pierde el escudo

El criminal nazi croata Vjekoslav Luburić, conocido como el “carnicero de Jasenobac”, fue el responsable del campo de concentración croata donde murieron, entre 1941 y 1945, alrededor de 100.000 personas entre serbios, judíos, gitanos y opositores políticos. Al acabar la guerra, huyó perseguido por los partisanos de Tito utilizando la llamada “ruta de las ratas”, que permitió a criminales de guerra nazis encontrar refugio en el Mediterráneo español, amparados por el régimen franquista. Vivió bajo el nombre de Vicente Pérez García.

| etiquetas: vjekoslav luburić , genocida , nazi , carcaixent
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1 comentarios
9 2 0 K 129 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
Joder , hay que ser hijo de puta para estar ahí rindiendo homenaje a un puto genocida. Claro que viendo las banderas que portan...
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menéame