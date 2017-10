La Generalitat propone a La Moncloa un acuerdo: convocar elecciones a cambio de parar el artículo 155

Tras la reunión del Govern, se ha trasladado al Gobierno la propuesta de no declarar la independencia y convocar elecciones autonómicas en Cataluña a cambio de no aplicar el 155, poner en libertad a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y optar a una mediación internacional. Sin embargo, Moncloa insiste: no cambia de postura y usará el artículo.