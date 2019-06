La generalitat se disculpa con el profesorado por las deficiencias en el portal de evaluaciones [CAT]

El departamento de Educación ha enviado una carta al profesorado disculpándose por el deficiente funcionamiento de "Esfer@", una aplicación informática de la Generalitat que sirve para que los profesores pongan las notas a los alumnos en la nube. Tal y como ha podido confirmar "El Mon", éste sevicio no funciona como debiera y no permite al profesorado publicar las notas en el servidor. De hecho, algunos profesores se han planteado no poner notas a los alumnos como señal de protesta.