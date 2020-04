La Generalitat acusa al Gobierno de "poner en riesgo" a la población por permitir vuelta no esenciales

La Generalitat de Catalunya ha presentado este sábado su propio plan de desconfinamiento de la población que en la práctica no podrá llevar a cabo porque contiene discrepancias de fondo con las medidas del Gobierno central. La diferencia más relevante es que, a criterio del Govern, la vuelta al trabajo de sectores no esenciales que el Gobierno permitirá desde este lunes –el martes en Catalunya porque el lunes es festivo– no debería producirse hasta dentro de dos semanas.