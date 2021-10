Los generadores de rostros falsos de la IA pueden revertirse para revelar los rostros reales con los que fueron entrenados [eng]

En un artículo titulado "This Person (Probably) Exists", los investigadores demuestran que muchos rostros producidos por GANs tienen un sorprendente parecido con personas reales que aparecen en los datos de entrenamiento. Los rostros falsos pueden desenmascarar eficazmente los rostros reales con los que se entrenó la GAN, lo que permite descubrir la identidad de esos individuos. Este trabajo es el último de una serie de estudios que ponen en duda la idea popular de que las redes neuronales son "cajas negras" que no revelan nada [...]