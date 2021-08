El gato negro de Rutger Hauer

En la web de Rutger Hauer encontramos dos (...) artículos acerca de un gato negro que decidió vivir con él (...) Recuerdo que un día me fui al mercado con él agarrado al cuello. A continuación me desperté en el hospital con una conmoción cerebral, y todavía hoy sigo sin saber lo que ocurrió . Las enfermeras me contaron que el viejo Peugeot se había salido de la carretera y lo habían declarado siniestro (...) Pensé que iba a anunciarme que había muerto, pero en vez de eso, señaló la puerta y pregunto ¿es él? el hospital estaba a más de 20 km"