Gary Numan: 'Una de mis canciones obtuvo más de un millón de reproducciones, obtuve £ 37' [En]

Sky News habla con Gary Numan sobre los ingresos de los artistas por el streaming mientras una investigación parlamentaria analiza la economía. El cantautor británico, conocido por éxitos como Are 'Friends' Electric ?, Cars y We Are Glass en las décadas de 1970 y 1980, ha vendido millones de discos a lo largo de los años y está listo para lanzar su décimo octavo álbum de estudio en solitario, Intruder.