Quizá no lo sabías, pero Google no fue quien se inventó el nombre de Gmail, al menos no fue el que usó por primera vez el nombre de este servicio de correo electrónico. Antes de que naciera Gmail como tal, existía un servicio llamado Gmail, que era propiedad de Garfield.com, un sitio web estaba dedicado a Garfield, el gato perezoso creado por Jim Davis que sólo quería comer lasaña y dormir.