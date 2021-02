García-Margallo: "Si a Casado no le gusta este PP, que funde uno nuevo"

Aquí no hay más que un PP. Y ha habido un PP y unos golfos que han intentado aprovecharse del partido. Lo que dice Casado es contradictorio: tú no puedes reivindicar la gestión económica del PP en 1996 y 2011 y, a la vez, decir que este PP es el partido del siglo XXI; y no el anterior...... Pero renunciar al PP… ¡pues funde uno nuevo! No diga que es del PP desde hace un cuarto de hora.