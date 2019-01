Garcés, jefe de informática CGPJ: "No tengo nada que ver con el caso Tándem"

El jefe de la informática judicial,Juan Carlos Garcés,declara a Confilegal que esta muy tranquilo y que no tiene nada que ver con el caso Tándem. "..en el Punto Neutro Judicial,como todos los sistemas de seguridad tienen un certificado que he firmado yo pues por lógica aparezco en los 45 millones de consultas anuales que se realizan ..ese canal seguro se llama así porque lo que todas las comunicaciones van cifradas con un certificado. Ese certificado lo he tenido que firmar yo,lógicamente,porque yo soy el responsable de la informática judicial