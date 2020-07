La Biblioteca Pública de Boston cuenta entre sus ingentes archivos con una gran colección de fotografías de mafiosos y bandas criminales de los años treinta, durante los cuales la policía libraba una guerra sin cuartel contra los capos de la mafia y no había día en que no se produjeran arrestos, tiroteos o asesinatos. No solamente muestra a los grandes capos sino a los soplones y chicos de la calle.