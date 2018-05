“¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: ‘’Pues os jodéis’!”,

Soportar la censura pública, la crítica e incluso los abucheos y las protestas de los ciudadanos va con el sueldo de cualquier político, máxime si uno es presidente del Gobierno. Aunque no se esté de acuerdo con la crítica de la ciudadanía, los políticos están obligados a mantener las formas y a morderse la lengua. Callar y aguantar; hacer como que no pasa nada y seguir a lo suyo. En eso Mariano Rajoy es un experto, pero hay gente de su equipo que no puede contenerse, y claro, a veces se mete la pata hasta el fondo.