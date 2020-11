Gamonal en llamas

A quienes vivimos en el barrio no nos pilla por sorpresa el fuego de anoche. La sensación de hartazgo generalizada, la impotencia,el sentirse a la merced de las decisiones de un gobierno que, aparado en la ciencia, ha aniquilado todas las libertades civiles, excepto la obligatoriedad el trabajo y el consumo. No cuestionando en modo alguno la producción capitalista, pero si cualquier tipo de organización social o política. No nos pilla por sorpresa que se haya extendido durante toda la noche por diferentes calles de todos los barrios...