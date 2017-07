Gaming Ladies: ¿Es tolerable la discriminación por sexos?

Como padre, me esfuerzo por educar a mi hija en igualdad lo mejor que puedo. Sería completamente absurdo que le repita a diario que todos somos iguales si luego le quiero llevar a un evento que le interesa y yo me tengo que quedar fuera porque soy hombre. Además de contraproducente, resultaría humillante tener que decirle que mi género me convierte en un peligro para el resto de asistentes.