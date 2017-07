Un gallego y un copista chino: así se gestó el mayor fraude artístico de Nueva York

Acusado por Estados Unidos de haber estafado más de 33 millones de dólares junto a su expareja y a su hermano, José Carlos Bergantiños habla por primera vez en una entrevista exclusiva. “Uno de mis errores fue la mala asesoría contable… De no ser por eso, no estaría aquí con usted”, me dice José Carlos Bergantiños, sentado en el despacho de su abogado en Lugo, en la primera y única entrevista que ha concedido hasta ahora. Su discurso es pausado, como si eligiera cuidadosamente qué dejar fuera de la narración y, al mismo tiempo, tuviera ganas…