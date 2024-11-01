Gabriel Knight 3: La sangre de los sagrados, la sangre de los condenados [ENG]

Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned es la prueba de que los milagros sí ocurren en los videojuegos. Ya era bastante notable que el juego se llegara a crear, teniendo en cuenta los fuertes vientos en contra que soplaban contra el género de las aventuras. Pero lo verdaderamente milagroso es que el resultado fuera tan bueno. (...) Tenemos que retroceder unos años en nuestra máquina del tiempo, desde 1999 hasta finales de 1995, cuando Jane Jensen acababa de terminar The Beast Within, su segundo juego de Gabriel Knight.