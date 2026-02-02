FuturoImperfecto I, más que un tema semanal

Este será el tema de las ocho próximas semanas y, además de los ganadores, incluiremos otros que seleccionaremos de entre los mejores. Con los microrrelatos ganadores y finalistas vamos publicar un libro titulado #FuturoImperfecto. Los microrrelatos tendrán como tema ese futuro que ya es presente, esa distopía que se nos hecha encima. Los ganadores semanales seguirán recibiendo el cupón de 50€ y a todos los que participen, sean seleccionados o no, se les enviará el libro de forma gratuita. Os animo a todos a participar