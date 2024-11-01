Un futbolista dona el libro más caro de Noruega a su ciudad natal [Eng]  

El futbolista estrella del Manchester City, Erling Haaland, y su padre, el exfutbolista Alf-Inge Haaland, donaron el libro noruego más caro jamás vendido a su ciudad natal de Time, en el suroeste de Noruega. Se trata del único ejemplar que se conserva de la edición de 1594 de las sagas reales vikingas del islandés Snorri Sturluson, traducidas e impresas por primera vez en noruego en una época en la que no existían imprentas en Noruega. Se vendió en subasta en diciembre por 1,3 millones de coronas noruegas (134.000 dólares), el precio más alto