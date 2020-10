La Fundación Franco le recuerda a Felipe VI que está "en el trono" gracias al dictador

Tras remarcar que actualmente "surgen muchas voces" en defensa del rey y de la monarquía, Chicharro recurre a la ironía para recordar los orígenes del trono: "¡Caramba! ¿Ahora se dan cuenta? ¿Cuántas veces dijimos desde esta FNFF que el siguiente paso tras la profanación de la tumba del Generalísimo iba a ser el propio Rey?", se pregunta. Acto seguido, Chicharro Ortega lanza otra interrogante: "¿Acaso no es la monarquía obra de Franco?". En esa línea, subraya que "si no hubiera sido por Franco no estaría VM (Vuestra Majestad) en el trono".