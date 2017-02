La Fundación Franco al diputado que recordó el "No pasarán" en el Congreso: "Si hay que volver a pasar ¡Pasaremos!"

La Fundación Francisco Franco ha replicado al portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, quien durante un debate en el Congreso, recordó el grito antifascista de 'No pasarán': "Si hay que volver a pasar ¡Pasaremos!". Gómez-Reino defendió en la Comisión de Interior una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a investigar a esa entidad por violar la Ley de Fundaciones al no buscar el interés general ni el respeto a los Derechos Humanos. La proposición salió adelante con el voto en contra del PP y la abstención de C's.