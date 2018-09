El funcionario que pleitea (y gana) contra las oposiciones que blindan a interinos: enterrador, auxiliar administrativo

Funcionario y abogado, lleva 20 años denunciando procesos de selección públicos que no cumplen el principio de igualdad de acceso a la Administración. Empezó denunciando la convocatoria de una plaza de un enterrador y ha parado procesos en ayuntamientos, diputaciones y universidades. Su última victoria provisional es la paralización de una oposición de 98 auxiliares administrativos en la Complutense que según el juez no dejaba opciones a aspirantes que no fueran interinos.