Una funcionaria de la URJC guardó "bajo llave" el título de Cifuentes por miedo a que desapareciera

Una jefa de servicio de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) declaró a la juez que investiga el caso Máster que guardó “bajo llaves” el título de Cristina Cifuentes por temor a que “desapareciera”,después del inusual interés que habían demostrado la ex gerente general Teresa Sánchez Magdaleno y el ex vicerrector de Estudiantes José Ramón Monrabel.. la testigo reconoció que “no es habitual” que custodie bajo llaves los títulos antes de su expedición, decisión que adoptó en el caso de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid ante el inhabitual