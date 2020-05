Fukuyama no quiere aprender

Francis Fukuyama ganó notoriedad en 1992 con su libro "El fin de la historia y el último hombre". Ahí afirmaba: "Lo que estamos viendo no es sólo el fin de la Guerra Fría o el paso de un periodo particular de la historia sino el fin de la historia en sí mismo". Su idea del fin de la historia, contrapuesta a la de los socialistas utópicos, partía de considerar que con la democracia liberal se había llegado a un estado que respondía a las aspiraciones del género humano. El problema es que el curso de la historia no parece avalar esta tesis