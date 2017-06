La fuga de cerebros, tergiversada

Nunca me he considerado una diplomática, así que me llevé una sorpresa cuando, hace poco, el Gobierno me etiquetó como tal. Antes, los emigrantes científicos como yo, obligados a marcharnos de España a causa de las penosas circunstancias de la investigación en nuestro país, oficialmente no existíamos. Éramos una «leyenda urbana». Ahora formo parte de una deliberada estrategia del Gobierno consistente en enviar científicos al extranjero para afianzar la colaboración internacional y fortalecer, no debilitar, la ciencia española.