El fuego entra en el Parque Nacional de los Picos de Europa y desaloja la localidad de Caín

El Cecopi ordenó la salida de la población ante el riesgo por la caída de rocas al entrar un incendio activo desde Asturias

Comentarios destacados:    
#3 chisqueiro
En la entradilla “ entrar un incendio activo desde Asturias”
En Asturias no gobierna ni el PP ni Vox.
Al activista no le da para más…
#10 chisqueiro
#8 ¿Y?
En las otras CC.AA. ¿no lo son?
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
#5 el fuego viene de castilla y leon que su presidente estuvo fuera 4 días cuando empezaron los incendios, haciendo un mazon, como el de aragon con la inundacion, como ayuso en Madrid metiendose botox, es un genocidio
#7 Grandpiano
#6 Haz el favor de leerte las noticias que envías. Que lo dice el primer párrafo, no hay que irse muy lejos.

El fuego ha entrado en la parte leonesa de los Picos de Europa a través de dos incendios, uno activo desde Asturias -Camarmeña (Cabrales)-, que ha obligado al cierre de la ruta del Cares y al desalojo de la localidad leonesa de Caín, el principal punto turístico de la vertiente leonesa.
NPCmasacrado #9 NPCmasacrado
#7 En twitter está lleno de como los fuegos desde el sur tiran el humo y cenizas al norte, que provocan ese incendio. Si es solo pensar un poquito, vamos que puedes
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Si llenamos las redes de que España con sus recortes y su negacionismo climático son un peligro para la vida:
1- espantamos guiris y turistas
2- tienen que hacer algo porque espantamos guiris y turistas
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Vivir en una comunidad del PP y Vox es un riesgo para la vida
#5 Grandpiano
#1 Sí, Asturias está gobernada por PP y Vox.
Qué malo es el fanatismo.
pablisako #4 pablisako
Espero que el bosque de los tilos se salve. Sería una pérdida irreparable. :'(
