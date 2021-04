Se fue de España por la precariedad y ahora enseña a los robots a tener sentido común

"Yo soy una consecuencia de la crisis de 2008", dice Pablo Lanillos (Madrid, 1981). Este doctor en Inteligencia Artificial decidió hacer las maletas y seguir su carrera lejos de España. Era 2012, apenas había rebasado la treintena y las perspectivas no eran muy buenas. "Me fui a Portugal. Que 'a priori' puede parecer un país con menos fortaleza económica y menos oportunidades, pero no. La opción que tenía, si no me iba, era entrar en bucle de encadenar contratos de tres meses a saber hasta cuándo".