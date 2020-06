From Japan To The World: la nueva generación de artistas nipones se une en un festival online

Será este sábado 13 de junio a las 12 horas del mediodía en horario español. From Japan To The World será un festival en streaming para dar a conocer al mundo a algunos de los artistas más representativos del Japón moderno en tiempos de distanciamiento social. El cartel estará formado por artistas como la nueva heroína del trap Yayoi Daimon junto a Kenta Ebara, la rapera Akkogorilla, la banda de pop electrónico Three1989, el compositor de jazz Kan Sano, el dúo de techno RHYME SO, el beatmaker Yuhei Miura, Michael Kaneko y Shingo Sekiguchi.