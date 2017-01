Frente a los chamanes económicos, el rigor

Frente a los chamanes, el rigor intelectual. La realidad es muy dura y al final hay que plegarse a la evidencia. Eso es lo que acaba de hacer un medio de la ortodoxia neoclásica dominante como The New York Times. En una pieza exquisita, “Embracing Wynne Godley, an Economist Who Modeled the Crisis”, aunque a buenas horas mangas verdes, desglosa la figura de Wynne Godley, uno de los economistas postkeynesianos cuyos modelos anticiparon, entre otras cosas, el fin del boom económico en 1973-1974, el posterior aumento del desempleo en los años 80