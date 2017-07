Los fraudes de ley del PP

Pasen y vean cómo probablemente ni siquiera la querella del PP contra Mato y Mayer admitida a trámite sea en realidad una querella.La querella contra los concejales ha sido presentada por un ente inexistente..Un denominado GRUPO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID figura como querellante. ¿Qué grupo municipal es ese?.Los grupos parlamentarios son meros instrumentos de organización interna dentro de los plenos,pero no tienen personalidad jurídica (si no son personas no se pueden querellar) ¿Cómo es que el juzgado admite a trámite una querella..