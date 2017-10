El fraude a la SS de los empresaurios mediante la "formación"

Seguramente que todos los seguidores de Laboro hayan oído alguna vez noticias o comentarios sobre los fraudes en la formación de los trabajadores que a veces cometen los centros de formación; por cursos que no se dan, alumnos inventados, asistencias falsas, etc. etc. Pero muchos trabajadores no saben que el típico empresaurio hispánico también se lleva lo suyo y por tanto participa en el fraude. Algunos casos de fraude los comete el empresaurio y no solo el centro de formación.